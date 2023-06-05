"16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! 47'lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş
Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo vermiş hem de bakın nasıl... Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Topuklu ayakkabı arayan Yeşilçay fit haliyle dikkat çekerken, nasıl kilo verdiğini de açıkladı. İşte detaylar...
05.06.2023 08:36 - Son Güncelleme: 05.06.2023 08:36
'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle dikkat çekti. Yeşilçay bakın zayıflama sırlarını nasıl anlattı. İşte haberin detayları...