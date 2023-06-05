"16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! 47'lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

Ayakkabı almaya çıktık. Topuklu ayakkabı bakıyorum. Şu açıdan yorucu; Alanur çok dar ve çok topuklu giyiyor. Gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum. Ama Alanur çok havalı bir kadın.