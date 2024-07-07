15 yıllık evliliğin ilk meyvesi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oğlu Ali koca delikanlı oldu! "Doğduğunda serçe parmağım kadar..."

1 Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, 15 yıllık evlilikleri ve üç çocuklarıyla sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında dünyaya getirdi.

2 Çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınan Korel ve Ergenç çifti, işleri nedeniyle İstanbul-Londra arası sık sık seyahat ediyor.