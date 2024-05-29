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15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'dan babasıyla ilgili bomba itiraflar: Psikolojik sorunları var! Kızının babası da suskunluğunu bozdu

2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirmişti. Kızının elinden polisler sayesinde kurtulduğunu söyleyen Akkaya'nın paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili paylaşımlarını sürdüren Akkaya'dan yeni itiraflar geldi. Öz babasının kendisine dava açacağını belirten Akkaya, "Psikolojik sorunları var" diyerek bunun nedenini açıkladı. Öte yandan Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'in konuyla ilgili söylediklerini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin teyzesiyle ilgili anlattıkları ise şoke etti. İşte olayın tüm detayları...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:00 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:42
15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’dan babasıyla ilgili bomba itiraflar: Psikolojik sorunları var! Kızının babası da suskunluğunu bozdu 1

Deniz Akkaya, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü manken, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Deniz Akkaya kendi kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı!

Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti.

15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’dan babasıyla ilgili bomba itiraflar: Psikolojik sorunları var! Kızının babası da suskunluğunu bozdu 2

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. "Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

15 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya’dan babasıyla ilgili bomba itiraflar: Psikolojik sorunları var! Kızının babası da suskunluğunu bozdu 3

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

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