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15 Temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde, bu tarihi günü yok saymayı sürdürdüler. Her gün pek çok paylaşım yapan hatta sosyal medyanın son trendi yaşlılık programı ile zamanda yolculuk yaparak yaşlanmış fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan birçok ünlü isim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde tek kelime etmedi. İşte her fırsatta konuşan, her konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ancak vatanı korumak için yapılan bu mücadeleyi yok sayan ünlü isimler!

17.07.2019 11:09 - Son Güncelleme: 17.07.2019 11:16
15 temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde, bu tarihi günü yok saymayı sürdürdüler. Her gün pek çok paylaşım yapan hatta sosyal medyanın son trendi yaşlılık programı ile zamanda yolculuk yaparak yaşlanmış fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan birçok ünlü isim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde tek kelime etmedi. İşte her fırsatta konuşan, her konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ancak vatanı korumak için yapılan bu mücadeleyi yok sayan ünlü isimler!

15 temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

YILMAZ ERDOĞAN

15 temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

ŞAHAN GÖKBAKAR

15 temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

RIZA KOCAOĞLU

15 temmuz adına tek kelime etmediler! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar...

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