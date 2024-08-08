15 kilo verdiren Zahide Yetiş'in mucize diyeti! 44'lük sunucu 9 yıl sonra boşanıp bambaşka birine dönüştü! '1 bardak domates...'

Geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlu boşanma sürecinin ardından adeta küllerinden yeniden doğan Zahide Yetiş, hayatında yeni bir sayfa açarak büyük bir değişim yaşadı. Ünlü sunucu, hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendini yenileyerek, kilo verme yolculuğunda büyük bir başarı elde etti. Fit ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Yetiş, adeta bambaşka bir insan haline geldi. Yeni imajıyla hayranlarını ve medya organlarını kendine hayran bırakan Zahide Yetiş, güzelliğine güzellik katarken, sosyal medya paylaşımları ve ekranlardaki görüntüsüyle de sık sık gündeme geliyor. Yaşadığı bu dönüşümle herkesin beğenisini kazanan Yetiş, güçlü ve kararlı duruşuyla ilham vermeye devam ediyor.
Zahide Yetiş, son dönemdeki belirgin değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hızla kilo veren ve fit bir görünüme kavuşan Yetiş, bu başarısının sırrını daha önce de paylaştığı sağlıklı yaşam ipuçlarına dayandırıyor. Hayatında yaptığı köklü değişikliklerle adeta yeniden doğan ünlü sunucu, sosyal medyada ve ekranlarda sıkça gündeme gelerek hayranlarını ve takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
Yetiş'in hızlı kilo vermesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği 'domates suyu kürü'. Domates alerjisi ve reflü sorunu yaşamayan herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bu kür, oldukça pratik.