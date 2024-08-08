15 kilo verdiren Zahide Yetiş'in mucize diyeti! 44'lük sunucu 9 yıl sonra boşanıp bambaşka birine dönüştü! '1 bardak domates...'

Geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlu boşanma sürecinin ardından adeta küllerinden yeniden doğan Zahide Yetiş, hayatında yeni bir sayfa açarak büyük bir değişim yaşadı. Ünlü sunucu, hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendini yenileyerek, kilo verme yolculuğunda büyük bir başarı elde etti. Fit ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Yetiş, adeta bambaşka bir insan haline geldi. Yeni imajıyla hayranlarını ve medya organlarını kendine hayran bırakan Zahide Yetiş, güzelliğine güzellik katarken, sosyal medya paylaşımları ve ekranlardaki görüntüsüyle de sık sık gündeme geliyor. Yaşadığı bu dönüşümle herkesin beğenisini kazanan Yetiş, güçlü ve kararlı duruşuyla ilham vermeye devam ediyor.