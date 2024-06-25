1.5 haftada 11 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51'lik şarkıcı tek bir yöntemle 57 kiloya düştü! "1 yumurta, 1 fincan kahve..."

1 Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekiyor. Üç çocuk annesi olan Ergen, sağlıklı yaşam tarzına odaklanarak formunu korumak için uyguladığı sıkı diyetle gündemde. Geçtiğimiz aylarda uyguladığı 22 günde 11 kilo verdiren diyet listesi merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen'in sağlıklı ve fit kalmasını sağlayan diyet formülü...

2 Bitkisel Ağırlıklı Beslenme Gülben Ergen, formda kalmasının sırrını bitkisel ağırlıklı beslenmeye borçlu olduğunu açıkladı. "Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var. Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım," diyen Ergen, diyetinin temel taşını bitkisel besinler olarak belirledi.