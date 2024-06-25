1.5 haftada 11 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51'lik şarkıcı tek bir yöntemle 57 kiloya düştü! "1 yumurta, 1 fincan kahve..."

51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsünü koruyan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, uyguladığı diyet ile gündeme geldi. Bitkisel ağırlıklı beslenen Ergen, 22 günde 11 kilo verdiren diyet listesinin detaylarını ve vazgeçilmezini ilk kez açıkladı! İşte Gülben Ergen'in zayıflama sırrına dair tüm detaylar...
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 51 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekiyor. Üç çocuk annesi olan Ergen, sağlıklı yaşam tarzına odaklanarak formunu korumak için uyguladığı sıkı diyetle gündemde. Geçtiğimiz aylarda uyguladığı 22 günde 11 kilo verdiren diyet listesi merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen'in sağlıklı ve fit kalmasını sağlayan diyet formülü...
Bitkisel Ağırlıklı Beslenme
Gülben Ergen, formda kalmasının sırrını bitkisel ağırlıklı beslenmeye borçlu olduğunu açıkladı. "Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var. Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım," diyen Ergen, diyetinin temel taşını bitkisel besinler olarak belirledi.
Gülben Ergen bir haftalık detoks kampına katılarak forma girecek
Gülben Ergen, yaz sezonunu önceki akşam Alaçatı'da verdiği konseriyle açtı. Ergen, gelen konukları coştururken izleyenler arasında yakın dostu Nihat Odabaşı da vardı. Önümüzdeki hafta Sezen Aksu imzalı yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçecek olan Ergen bir haftalık detoks kampına katılarak forma girecek.