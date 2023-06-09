15 günde 10 kilo verdirten Nebahat Çehre diyeti! Diyetisyen'siz tek yöntemle 38 bedene düştü! Gündüz 15 dakika güzellik uykusu...
79 yaşındaki Nebahat Çehre fit görünümüyle herkesin ilgi odağı. Kariyerinde bir çok film ve diziye imza atan ünlü oyuncu şimdilerde gençlik sırrıyla gündemde. Çehre herkesin merak ettiği gençlik sırrını açıkladı. ''Nebahat Çehre nasıl bu kadar genç gösteriyor?'' sorusunun cevabını kendisi verdi. Usta oyuncu, açıklamasına göre cildinin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasını sık sık gittiği hamamda kese yaptırmasına borçlu. "Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum." dedi. İşte detaylar...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Hanım karakteri ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman, Haziran Gecesi, Kara Para Aşk ve daha bir çok yapımda rol aldı. Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü isim gündeme yaptığı diyetle geldi. İşte 15 günde 10 kilo verdirten diyet seçenekleri ve Çehre'nin zayıflık sırrı...
NEBAHAT ÇEHRE'DEN GENÇLİK SIRRI İTİRAFI
Nebahat Çehre, formda ve fit görünümüyle her daim dikkat çeken ünlü isimler arasında. Yıllara meydan okuyan güzelliği s de herkesin merak ettiği konulardan biri.
Gençlik sırrını şu sözlerle dile getirdi: "Günde 7 saat deliksiz uyku benim için yeterli oluyor. Ama tabi ki gün içinde de güzellik uykusu için bir 15 dakika kadar şekerleme yapıyorum. Kendi vücudunuzu ve bedeninizi tanırsanız çok mutlu ve rahat bir hayat sürebilirsiniz. Spor, beslenme ve yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor. Bol bol su içip, bol bol egzersiz yapıyorum. Meyvemi asla ihmal etmiyorum. Kilo aldığımda farkındalığımı yükseltip, kiloyu hiç zaman kaybetmeden vermeye çalışıyorum."