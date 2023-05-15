1,5 ayda 8 kilo veren 2 çocuk annesi Pelin Karahan son imajıyla olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı! Meğer göründüğü gibi değilmiş...
Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Pelin Karahan, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, bir dönem de verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Son olarak ise imaj değişikliği ile gündeme gelen Karahan, geçen gün eşi ile görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Karahan herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
15.05.2023 20:02 - Son Güncelleme: 16.05.2023 01:32
Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde yeni imajı ile gündeme geldi.
Saçlarını siyah yapan Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, geçtiğimiz gün alışveriş turu yaparken objektiflere yansıdı.
Peruk taktığı anlaşılan Karahan'ın saçlarının doğal renginde olduğu görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken Pelin Karahan ile Bedri Güntay, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra oradan ayrıldı.
PELİN KARAHAN NASIL KİLO VERDİ?
Zaman içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Pelin Karahan özellikle verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Peki Pelin Karahan nasıl kilo verdi?