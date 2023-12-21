14 yıllık evliliğin aşk yuvası! Halit Ergenç'in biricik eşi Bergüzar Korel evini baştan aşağı süsledi! Her detayını yayınladı

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, çocuklarına sürpriz yaparak yeni yıl öncesi evini süsledi. Çam ağacını ve yılbaşı temalı dekorlarını tek tek fotoğraflayan Korel, Instagram'da yayınladığı pozlarla büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Korel ile Ergenç'in aşk yuvası merak edildi. Ünlü çiftin zevkle döşenmiş evini görenler ise hayran kaldı. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in hayran bırakan evi...