14 yıl önce Ali Özbir ile evlenmişti! Esra Erol'un görümcesi bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrolü...

ATV ekranlarının sevilen yüzü, kayıp yakınlarını buluşturan programıyla milyonların kalbine dokunan Esra Erol, bir kez daha gündemde. Ancak bu sefer konu, kendi ailesinden gelen şaşırtıcı bir bilgi. Meğerse ünlü sunucunun görümcesi, fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen bir oyuncusuyla evliymiş! Ancak çift geçtiğimiz aylarda boşandıklarını duyurmuştu.
Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, sunduğu programla olduğu kadar samimi kişiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
14 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir ile olan uyumuyla beğeni toplayan ünlü sunucunun 2 çocuğu bulunuyor.