14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! "Müptelanım kocacığım bilesin..."
14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. Kimi, "Müptelanım kocacığım bilesin" dedi, kimi ise "En iyi yanım" sözleri ile sevgisini dile getirdi. İşte Oğulcan Engin, Miray Daner, Can Bonomo, Mesut Özil, Amine Gülşe, Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve birçok ünlü ismin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı aşk sözleri...
14.02.2022 16:03
- Son Güncelleme: 14.02.2022 16:23
CAN BONOMO
Can Bonomo, oyuncu eşi ve oğlunun annesi Öykü Kareyel ile sarıldıkları romantik pozu "En iyi yanım..." notuyla yayınladı.