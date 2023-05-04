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Haberler Magazin 14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..."

14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36'lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! "42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi..."

14 günde 9 kilo veren İrem Derici yaptığı diyeti devam ettirerek 20 kilo birden verdi. Çok fazla kilo veren Derici'nin hastanelik olması gündeme bomba gibi düştü. Açıklamalarında 42 kiloya düştüğünü ve bu nedenle hastanede tedavi gördüğünü belirten Derici bakın nasıl kilo vermiş. İşte İrem Derici'nin 5 haftada 20 kilo verdiren diyeti...

takvim.com.tr
04.05.2023 10:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:20
14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi...

42 kiloya düşen İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu. 14 günde 9 kilo verdiren diyetle iğne ipliğe dönen Derici'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi...

İrem Derici ilk başlarda kilolu halleriyle biliniyordu. Daha sonrasında yaptığı diyetle cayır cayır kilo veren ünlü şarkıcı kendisini durduramayarak kilo vermeye devam etti.

14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi...

İrem Derici'nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çöktü.

14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi...

Anoreksiya tedavisi gören şarkıcı İrem Derici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

14 günde 9, 5 haftada 20 kilo verdiren diyet! 36’lık İrem Derici zayıflıktan hastanelik olmuştu! 42 kiloya düştüm, tüm kaslarım eridi...

"BÜTÜN KASLARIM ERİMİŞTİ"

"Anoreksiyanın 50 belirtisinin 49'u bende vardı ama yine de reddediyordum. Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum."

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