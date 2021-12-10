13 yıl önce katıldığı Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor!
Bir dönemin en çok izlenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı olarak ekranda yer alan Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmada bir çok kişiye açtığı kutularla para kazandıran Mevlüt yarışma sırası kendisine geldiğinde sadece 10 TL kazanabilmişti. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak yarışmadan ayrılan Mevlüt'ün son hali merak ediliyordu. Görenler tanımakta zorlandı.
10.12.2021 19:16
- Son Güncelleme: 10.12.2021 19:16
Yayınlandığı dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen Var Mısın Yok Musun programında adını duyuran Mevlüt Acaroğlu'nun yeni halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda aylarca yarışmacı olarak kalan Acaroğlu yarışmadan 10 TL ile ayrılmıştı. Hafızalara kazınan Konyalı Mevlüt'ün yeni işine bakın!
Var Mısın Yok Musun yarışmasının renkli isimlerinden Mevlüt Acaroğlu her bölümde herkesi esprileriyle, komik halleriyle güldürmeyi başarıyordu.