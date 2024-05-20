13 yıl evli kalmışlardı! Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü’nün kızları Akya liseden mezun oldu! Son hali beğeni topladı!

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir'in 13 yıl evli kaldığı oyuncu Hazım Körmükçü'den olan kızı Akya, liseden mezun oldu. Kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Özdemir, yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı. Özdemir ile Körmükçü'nün gözlerden uzak büyüttükleri kızları Akya'nın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün güzeller güzeli kızları Akya...