13 yıl evli kalmışlardı! Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü’nün kızları Akya liseden mezun oldu! Son hali beğeni topladı!

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir'in 13 yıl evli kaldığı oyuncu Hazım Körmükçü'den olan kızı Akya, liseden mezun oldu. Kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Özdemir, yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı. Özdemir ile Körmükçü'nün gözlerden uzak büyüttükleri kızları Akya'nın son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün güzeller güzeli kızları Akya...
Ünlü sanatçı Hilal Özdemir'in Hazım Körmükçü'den olan kızı Akya, liseden mezun oldu. Özdemir, kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Özdemir, paylaşımına şu notu düştü: "Gururum aşkım kızım liseden mezun oldu. Rabbim tüm evlatlarımızın yolunu bahtını tahtını açık etsin iyilerle karşılaştırsın...
Üniversite sınavında da bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz"