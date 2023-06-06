120 saatte 2 kilo verdiren Afra Saraçoğlu diyeti! Tek bir formülle çatır çatır yağ yakıyor! İşte 49 kiloya düşme sırrı
Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı spor aktiviteleriyle hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Saraçoğlu'nun fit görünüşü ve zinde vücut yapısı, takipçilerinden "Bu ne güzellik böyle" gibi olumlu yorumlar almaya başladı. Afra Saraçoğlu'nun zayıflık sırrı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dayanıyor.
06.06.2023 09:32 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:32
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın çok konuşulan oyuncularından birisi olan Afra Saraçoğlu kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle övgüler topluyor. Oyunculuk performansıyla izleyiciden övgü alan güzel oyuncu fit formunu koruma sırrını sosyal medyadan paylaşıyor. Sık sık spor yapan ve düzenli bir beslenme programına uyan güzel oyuncu spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Afra Saraçoğlu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsiyor ve düzenli egzersiz programıyla formunu koruyor.