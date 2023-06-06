120 saatte 2 kilo verdiren Afra Saraçoğlu diyeti! Tek bir formülle çatır çatır yağ yakıyor! İşte 49 kiloya düşme sırrı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın çok konuşulan oyuncularından birisi olan Afra Saraçoğlu kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle övgüler topluyor. Oyunculuk performansıyla izleyiciden övgü alan güzel oyuncu fit formunu koruma sırrını sosyal medyadan paylaşıyor. Sık sık spor yapan ve düzenli bir beslenme programına uyan güzel oyuncu spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı.