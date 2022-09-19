12 yıllık evlilermiş! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nu eşi bakın kimmiş! Meğer yıllarca aynı dizide görmüşüz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu'nun eşinin aynı diziden olduğunu bir çok kişi halen bilmiyor! Meğer yıllarca aynı dizide birlikte oynamışlar! 1 çocuk annesi güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenler şok geçirdi. İnternette soyadı benzerliğinden dolayı en çok aratılan iki ismin evli oldukları gerçeği herkesi şaşırttı. Tam 11 yıldır evliler! 2010 yılında nikah masasına oturan çiftin Nur adını verdikleri kızları bulunuyor. İşte Ceren Benderlioğlu'nun eşi Emir Benderlioğlu ve biricik kızları...
19.09.2022 19:30 - Son Güncelleme: 19.09.2022 19:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu son olarak İçimizdeki Ateş dizisiyle ekranlarda yer almıştı.
Özellikle spor halini paylaşan 38 yaşındaki Ceren Benderlioğlu'nun klasik giyim tarzı da çok konuşuluyor.