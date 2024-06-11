12 günde 8 kilo verdiren Gupse Özay diyeti! 39'luk oyuncu 57 kiloya jet hızında düştü! "Sabah 1 bardak limonlu su..."

Gupse Özay, 2017 yılında sadece 15 günde tam 15 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hızlı kilo kaybını gerçekleştirmesinin sırrını paylaşan Özay, "Detoksla kilo verdim" diyerek, uyguladığı yöntemin detaylarını ve detoksun önemini vurguladı. Detoks, vücuttaki toksinlerin atılmasını ve metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak hızlı kilo kaybı için etkili bir yöntem olarak biliniyor. Gupse Özay'ın uyguladığı detoks diyeti listesi, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam tarzıyla birleştiğinde, kilo verme sürecinde önemli bir rol oynuyor. İşte merak edilenler...