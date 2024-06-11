12 günde 8 kilo verdiren Gupse Özay diyeti! 39'luk oyuncu 57 kiloya jet hızında düştü! "Sabah 1 bardak limonlu su..."

Gupse Özay, 2017 yılında sadece 15 günde tam 15 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hızlı kilo kaybını gerçekleştirmesinin sırrını paylaşan Özay, "Detoksla kilo verdim" diyerek, uyguladığı yöntemin detaylarını ve detoksun önemini vurguladı. Detoks, vücuttaki toksinlerin atılmasını ve metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak hızlı kilo kaybı için etkili bir yöntem olarak biliniyor. Gupse Özay'ın uyguladığı detoks diyeti listesi, sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam tarzıyla birleştiğinde, kilo verme sürecinde önemli bir rol oynuyor. İşte merak edilenler...
Son yıllarda rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren Gupse Özay, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda hızlı kilo değişimleriyle de dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Özay'ın bu denli kısa sürede nasıl kilo verdiğini merak ederken, sonunda ünlü oyuncunun 15 günde 15 kilo vermesini sağlayan formül ortaya çıktı.
Gupse Özay'ın 15 Günlük Sıvı Diyeti
Gupse Özay, hızlı kilo verme sürecinde sıvı ağırlıklı bir detoks diyeti uyguladığını belirtti. "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında toplamda 15 kilo verdim" diyen Özay, bu yöntemin etkili olduğunu ifade etti. İşte Gupse Özay'ın uyguladığı sıvı diyetin detayları:
Gupse Özay, sıvı diyetin etkisini vurgulayarak, kısa sürede büyük bir kilo kaybı yaşadığını belirtiyor. Peki, bu hızlı kilo verme yöntemi nasıl işliyor?
Özay'ın 2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi şu şekilde:
1. Gün:
Sabah: Bir bardak dolusu limonlu su
Kahvaltı: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie
Ara öğün: Bir bardak dolusu elma suyu