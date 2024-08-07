12 ayda 40 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti; Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı 47'lik oyuncu tek formülle göbek yağını eritmiş! 'Ölüm orucu...'

Bir döneme damga vuran ve hala sevilerek hatırlanan diziler arasında yer alan Cennet Mahallesi, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Dizide canlandırdığı Menekşe karakteri ile büyük beğeni toplayan Şeyla Halis de, "oynak balina" lakabıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Başarılı oyuncu Şeyla Halis, 2016 yılında verdiği kilolarla büyük bir değişim geçirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde ise sağlıklı yaşam ve sporla 22 kilo daha veren Halis, bambaşka biri olarak adeta yıllara meydan okuyor.
"Cennet Mahallesi" denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Şeyla Halis, yıllardır verdiği kilo savaşıyla biliniyordu. Dizide canlandırdığı "Menekşe" karakteriyle hafızalara kazınan ve "Oynak Balina" lakabıyla anılan başarılı oyuncu, azmiyle herkese örnek oluyor.
Kilo Alma Süreci
Şeyla Halis, kilo alma sürecinin nedenlerini samimiyetle paylaştı. Aşırı abur cubur tüketimi, düzensiz beslenme ve aşırı yeme alışkanlıklarının kilo almasına yol açtığını belirtti. Bu durumu geride bırakarak sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmaya karar verdi.
Şeyla Halis açıklamasında, "Ölüm orucuna girmedim. Kilolarımdan kurtuldukça kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zamanda ve uygun miktarda tükettim. Ayrıca, ortalama bir tempoda yürüyüş yapmaya ve yüzmeye önem verdim." ifadelerine yer verdi.
Kilo Verme Stratejisi
Halis, kilo verme sürecinde aşırı ve sağlıksız yöntemlere başvurmadı. Bunun yerine, kilo kaybını mutlu bir süreç haline getirmeyi tercih etti. Yeme alışkanlıklarını düzenleyerek, istediği yiyecekleri doğru zamanlarda ve uygun miktarlarda tüketti. Bu şekilde, sağlıklı beslenmeyi ve kilo vermeyi sürdürülebilir kıldı. Halis, kendi bedenine uygun bir beslenme planı oluşturdu ve gereksiz kısıtlamalardan kaçındı.