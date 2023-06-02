11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un ayağını sakatladığını paylaşan Akalın bu kez imalı bir paylaşımda bulundu. 2012 yılında dünyaevine giren çift 2018 yılında boşanmıştı. Daha önce katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşan şarkıcı ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. İşte detaylar...
02.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:58
11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!
AYAĞINI SAKATLADI
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Okan Kurt'u çektiği videoda ''Bak görüyorsun magazinin halini. Uçağa binerken uçağa biniyorum diye mesaj atacaksın. Bu kadar, uyarı'' sözlerini kullandı.
Öte yandan ünlü popçu, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.