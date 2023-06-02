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Haberler Magazin 11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un ayağını sakatladığını paylaşan Akalın bu kez imalı bir paylaşımda bulundu. 2012 yılında dünyaevine giren çift 2018 yılında boşanmıştı. Daha önce katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşan şarkıcı ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' demişti. İşte detaylar...

02.06.2023 16:58 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:58
11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

AYAĞINI SAKATLADI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Okan Kurt'u çektiği videoda ''Bak görüyorsun magazinin halini. Uçağa binerken uçağa biniyorum diye mesaj atacaksın. Bu kadar, uyarı'' sözlerini kullandı.

11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Paylaşımın altına da ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' notunu düştü.

11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Öte yandan ünlü popçu, 2012 yılında dünyaevine girip, 2018'de boşandığı eski eşi ve dokuz yaşındaki kızı Hira'nın babası Okan Kurt ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı konusunda net konuştu.

11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt’a ayar verdi ’’Hala seni seven karın var kıymet bil’’ İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı

2. Sayfa' programına konuk olan Akalın, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki fikrini açıkladı.

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