11 yıl evli kalmışlardı! Demet Akalın Okan Kurt'a ayar verdi ''Hala seni seven karın var kıymet bil'' İmalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

AYAĞINI SAKATLADI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Okan Kurt'u çektiği videoda ''Bak görüyorsun magazinin halini. Uçağa binerken uçağa biniyorum diye mesaj atacaksın. Bu kadar, uyarı'' sözlerini kullandı.