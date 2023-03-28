11 yaşında annesi sokağa atmış! Survivor Merve’yi siz bir de Instagram’da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! Merve Yıldırım...

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor işte şimdi tam anlamıyla başlıyor diye. Bu 8'den oluşan 2 takım yeni bir maceraya başlayacak. Hepinizi yenilenmiş görüyorum bu arada. Sanki Survivor'ın ilk günü gibiyiz. Yeni takımlarla başlayacaksınız." dedi. Acun Ilıcalı daha sonra yeni takımları açıkladı.