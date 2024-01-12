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11 senelik büyük aşk! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Karakoç'un hayatı merak edildi. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı. Karakoç'un 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:10 Güncelleme 12 Ocak 2024, 15:10
11 senelik büyük aşk! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 1

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

11 senelik büyük aşk! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 2

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

11 senelik büyük aşk! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla... 3

Karakoç'un 11 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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