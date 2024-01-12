11 senelik büyük aşk! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ceren Karakoç'un hayatı merak edildi. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı. Karakoç'un 11 yıl önce Aşk ve Mavi'nin yıldız ismiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Karakoç'un 11 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.