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Haberler Magazin 11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL'lik evlilik hediyesini görenler: '3 oda 1 salon yüzük'

11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL'lik evlilik hediyesini görenler: '3 oda 1 salon yüzük'

Ebru Şahin Cedi Osman ile aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu kariyeri ve aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şahin geçtiğimi yıl Temmuz ayında basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da dünyaevine girmişti. Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşmişti. Güzel oyuncuya eşi evlilik hediyesi olarak 1 milyon TL'lik tektaş almıştı. Çiftin yeni paylaşın tatil pozlarında tektaş da dikkat çekti. İşte detaylar.

25.06.2023 19:14 - Son Güncelleme: 25.06.2023 19:14
11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’

11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL'lik evlilik hediyesini görenler: '3 oda 1 salon yüzük'

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11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Cedi Osman ile 1 Temmuz 2022 tarihinde Kuzey Makedonya'da evlenmişti.

11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’

Çift, resmi imzayı Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de atmıştı.

11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede gerçekleşmişti.

11 ay önce evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni aşk pozları! 1 milyon TL’lik evlilik hediyesini görenler: ’3 oda 1 salon yüzük’

Kıyılan nikahın ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde dans edip oynayarak eğlenmişti.

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