10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyüttü Mehmet Işık'ı gören şaşkına dönüyor! "Annesinin ikizi..."

Ünlü sunucu Kenan Işık, 2014 yılında yaşadığı talihsiz kaza sonucu 10 yıldır tedavi görmeye devam ediyor. "Kim 500 Milyar İster?" programıyla hafızalara kazınan Işık'ın sağlık durumu ve ailesi, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak yapılan açıklamalarla birlikte gündeme gelen sunucunun, Mehmet ve Ahmet adında iki oğlu bulunuyor. Mehmet Işık'ı görenler, annesiyle olan benzerliğine dikkat çekiyor. İşte merak edilenler...