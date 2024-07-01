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10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyüttü Mehmet Işık'ı gören şaşkına dönüyor! "Annesinin ikizi..."

Ünlü sunucu Kenan Işık, 2014 yılında yaşadığı talihsiz kaza sonucu 10 yıldır tedavi görmeye devam ediyor. "Kim 500 Milyar İster?" programıyla hafızalara kazınan Işık'ın sağlık durumu ve ailesi, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak yapılan açıklamalarla birlikte gündeme gelen sunucunun, Mehmet ve Ahmet adında iki oğlu bulunuyor. Mehmet Işık'ı görenler, annesiyle olan benzerliğine dikkat çekiyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 11:31 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 11:33
10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyüttü Mehmet Işık’ı gören şaşkına dönüyor! Annesinin ikizi... 1

Türkiye, 21 Mart 2014 tarihinden beri ekranların sevilen siması Kenan Işık'ın sağlığına kavuşması için umutla bekliyor. Tam on yıl önce talihsiz bir sauna kazası sonucu komaya giren usta sunucunun ailesi ve sevenleri iyi haberleri bekliyor.

10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyüttü Mehmet Işık’ı gören şaşkına dönüyor! Annesinin ikizi... 2

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU...

Işık'ın geçirdiği kaza sonrası yaşadığı zorlu süreç, toplumda büyük bir üzüntü yaratmıştı. Almanya'da uzun süren tedavisinin ardından evinde ailesinin gözetiminde olan Işık'ın sağlık durumu, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyüttü Mehmet Işık’ı gören şaşkına dönüyor! Annesinin ikizi... 3

Arkadaşı Ozan Zeybek'in yaptığı açıklamalar, usta sanatçının iyi bakıldığını ve görünüm olarak iyi olduğunu belirterek sevenlerine bir nebze olsun umut ışığı oluyor.

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