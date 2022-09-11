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Haberler Magazin 10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Soysert'in 2006-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin hangi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Dolunay Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'de rol alan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
11.09.2022 22:05 - Son Güncelleme: 11.09.2022 22:05
10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Henüz 17 yaşında iken Barış Manço'nun asistanlığını yapmaya başlayan Dolunay Soysert, dört yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı.

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10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Cumhuriyet filmi ile beyazperdeyle tanışan Soysert, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Ardından Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol alan ünlü oyuncu, oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti ve Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Üç yıl New York'ta yaşayan ve birçok işte çalışan Soysert, Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...

Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, en az kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

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