10 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yakışıklı oyuncusuyla...
Bir İstanbul Masalı, İkimizin Sırrı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok yapımda rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı araştırılan Soysert'in eski eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Soysert'in 2006-2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin hangi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Dolunay Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'de rol alan eski eşi kimmiş...
11.09.2022 22:05 - Son Güncelleme: 11.09.2022 22:05
Henüz 17 yaşında iken Barış Manço'nun asistanlığını yapmaya başlayan Dolunay Soysert, dört yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı.