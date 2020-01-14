'10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim' diyen Serdar Ortaç'a Chloe Loughnan'dan yanıt!

Geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğinin sonlandıran Serdar Ortaç yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşini unutamadığını ve çocuk yapmadığı için pişman olduğunu söyleyen Ortaç bu kez de nafaka açıklamasıyla olay oldu. Ortaç'ın "10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim" sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi.

14.01.2020 16:50 - Son Güncelleme: 14.01.2020 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





