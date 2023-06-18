10 günde 3 kilo verme garantili Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun
Son zamanlarda gündemden düşmeyen isimlerden olan Simge Sağın'ın sayıflama sırrı ortaya çıktı. Uzman yardımlarıyla sıkı bir diyete başlayan Sağın, 10 günde 3 kilo birden vermeyi başlardı. Bu gelişmeler sonrası kolayca kilo verme yöntemi araştırılmaya başlandı. İşte Simge Sağın'ın yağlarından kurtulma formülü...
18.06.2023 17:26 - Son Güncelleme: 18.06.2023 17:27
Ünlü popçu Simge Sağın, son zamanlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek için sıkı bir diyet programına başladı.
Simge Sağın, sahne performanslarındaki etkileyici kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.