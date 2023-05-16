10 adımda kusursuz güzelliğe kavuşturuyor! Tescilli güzel Aybüke Pusat'ın mermer gibi cildinin sırrı! İşte 20'lik cildinin sırrı
28 yaşındaki Aybüke Pusat cildinin güzelliğini limon suyuna borçlu. C vitamini deposu, limon hem ateş düşürüyor hem de solunum sorunlarına iyi geliyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz güzellik sırları...
16.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 16.05.2023 15:32
2014'te Miss Turkey 3. güzeli olan Aybüke Pusat'ın sırrını duyan oldukça şaşırıyor. Güzelliğinin yanı sıra sıcak kanlılığıyla da kendisine hayran bırakan Pusat, aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Aybüke Pusat'ın mermer gibi cildinin sırrı ne? İşte 28 yaşındaki güzel oyuncunun 10 adımda cildinin kusursuz olmasını sağlayan o formül!