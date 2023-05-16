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Haberler Magazin 10 adımda kusursuz güzelliğe kavuşturuyor! Tescilli güzel Aybüke Pusat'ın mermer gibi cildinin sırrı! İşte 20'lik cildinin sırrı

10 adımda kusursuz güzelliğe kavuşturuyor! Tescilli güzel Aybüke Pusat'ın mermer gibi cildinin sırrı! İşte 20'lik cildinin sırrı

28 yaşındaki Aybüke Pusat cildinin güzelliğini limon suyuna borçlu. C vitamini deposu, limon hem ateş düşürüyor hem de solunum sorunlarına iyi geliyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz güzellik sırları...

takvim.com.tr
16.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 16.05.2023 15:32
28 yaşındaki tescilli güzel Aybüke Pusat’ın mermer gibi cildinin sırrı! 10 adımda estetiksiz güzelliğe kavuşturuyor! İşte 20’lik cildinin sırrı

2014'te Miss Turkey 3. güzeli olan Aybüke Pusat'ın sırrını duyan oldukça şaşırıyor. Güzelliğinin yanı sıra sıcak kanlılığıyla da kendisine hayran bırakan Pusat, aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Aybüke Pusat'ın mermer gibi cildinin sırrı ne? İşte 28 yaşındaki güzel oyuncunun 10 adımda cildinin kusursuz olmasını sağlayan o formül!

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28 yaşındaki tescilli güzel Aybüke Pusat’ın mermer gibi cildinin sırrı! 10 adımda estetiksiz güzelliğe kavuşturuyor! İşte 20’lik cildinin sırrı

2014 Miss Turkey üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın cildinin mermer gibi olmasının sebebi bakın neymiş!

28 yaşındaki tescilli güzel Aybüke Pusat’ın mermer gibi cildinin sırrı! 10 adımda estetiksiz güzelliğe kavuşturuyor! İşte 20’lik cildinin sırrı

Güzel oyuncu bakım sırlarını şu şekilde ifade ediyor;

BAKIMLA İLK TANIŞMA

"Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık.

28 yaşındaki tescilli güzel Aybüke Pusat’ın mermer gibi cildinin sırrı! 10 adımda estetiksiz güzelliğe kavuşturuyor! İşte 20’lik cildinin sırrı

Annem çok küçükken banyodan sonra krem sürerdi. Hâlâ bu alışkanlığım devam ediyor. Babam da annem de çok bakımlıydı. Tüm bakım alışkanlıklarımı ve tüyolarımı ikisine borçluyum."

28 yaşındaki tescilli güzel Aybüke Pusat’ın mermer gibi cildinin sırrı! 10 adımda estetiksiz güzelliğe kavuşturuyor! İşte 20’lik cildinin sırrı

LİMON SUYU MUCİZESİ

"Her gün yüzümü ve boynumu dermatolojik ürünlerle temizliyorum. Ardından limon suyu sürüyor ve kurumasını bekliyorum. Kremi, ardından uyguluyorum.

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