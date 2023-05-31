1 yılda 25 kilo verdiren Bergüzar Korel diyeti! Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Hamilelik sürecindeki halleri ile magazini sallayan Korel tam 1 yılda 25 kilo verdi. Sosyal medyada son halini paylaşan ünlü isim paylaşıma "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düştü. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken Bergüzar Korel'in tek hangi formülle zayıfladığı ise bir hayli merak edildi. İşte detaylar...
31.05.2023 21:28 - Son Güncelleme: 31.05.2023 21:28
Oyuncu Bergüzar Korel, kilo sorununu kökten çözdü. 3 çocuğa rağmen fit kalmayı başaran Korel'in nasıl zayıfladığı merak edildi. Geçtiğimiz yıl kilolu ve zayıf halini paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı herkesi şoke etmişti. İncecik kalan Korel tam 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte tek bir yöntemle 38 bedene döndüren o diyet...
Hamilelik sürecinde bir hayli kilo aldığı gözlemlenen Bergüzar Korel'in o halleri magazinde çok konuşulmuştu.
2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti geçtiğimiz 2022 yılında üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.