1 yılda 25 kilo verdiren Bergüzar Korel diyeti! Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu

Oyuncu Bergüzar Korel, kilo sorununu kökten çözdü. 3 çocuğa rağmen fit kalmayı başaran Korel'in nasıl zayıfladığı merak edildi. Geçtiğimiz yıl kilolu ve zayıf halini paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı herkesi şoke etmişti. İncecik kalan Korel tam 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte tek bir yöntemle 38 bedene döndüren o diyet...