1 yılda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti! 9 yıl önce Cushing Sendromu'na yakalanmıştı! İşte yağları kütür kütür kırmanın yolu!

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray son haliyle büyüledi. Yeşilçam'ın usta sanatçısı sağlık problemleri nedeniyle kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmış, sol böbrek üstü bezinin alınmasının ardından beyin ameliyatı geçirmişti. 2 yıl süren tedavi sonuç vermiş ve hastalığı yenmişti. Şoray 1 yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozu görenleri mutlu ederken bir yanda da zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki Türkan Şoray diyeti nedir?