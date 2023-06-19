1 yılda 12 kilo verdiren Fahriye Evcen diyeti! Tek formülle doğum kilolarından kurtuldu! İşte çatır çutur yağ eritmenin yolu!

Fahriye Evcen, doğum kilolarını verdi, nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Eski formuna kavuşan oyuncu, son halini peş peşe sosyal medya hesabından paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve tüm vaktini çocuklarına ayıran Evcen'in kilo verme sırrı ortaya çıktı. 37 yaşındaki ünlü isim hamilelik sürecinde aldığı kiloları meğer böyle hızla vermiş! Düzgün fiziği dikkat çeken Evcen'in paylaşımları beğeni rekorları kırdı. İşte Fahriye Evcen'in kilı verme sırrı!