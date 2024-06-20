1 yıl evli kalmışlardı! Eski kocası Ece Erken'in paylaşımlardan korktu mahkemeye koştu! Tedbir talebinde bulundu

1 Sunuculuk kariyerine 12 yaşında Kıbrıs'taki bir radyoda başlayan Ece Erken, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2 2014 yılında Serkan Uçar ile dünyaevine giren Erken'in bu evlilikten Eymen adını verdiği bir oğlu oldu.