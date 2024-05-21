1 yıl evli kalmışlardı! Ece Erken açtı ağzını yumdu gözünü! “Alıştım şerefsizlere” Yakın arkadaşı ile eski eşiyle fotoğrafını görünce...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ece Erken, Eymen adını verdikleri oğlunun babası Serkan Uçar'la dokuz yıl önce olaylı şekilde boşanmıştı. Ece Erken'in eski eşi Uçar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uçar, Erken'in yakın arkadaşı olan Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Ece Erken, çok ağır ifadeler kullandı. İşte detaylar...