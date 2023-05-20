1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

GENÇ BİR YÜZ İÇİN EN ETKİLİ 7 YÜZ YOGASI HAREKETİ

YANAKLAR İÇİN

Yanak kaslarınızı çalıştırmak için balon şişirmek etkili bir harekettir. 4-5 kere tekrarlanan balon şişirme hareketi yanak kaslarınızın çalışmasını hem de kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlar.