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Haberler Magazin 1 tane bile kırışıklığı yok! 58'lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

1 tane bile kırışıklığı yok! 58'lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

58 yaşındaki Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı. Sevilen şarkıcı tek bir yöntem sayesinde canlı bir cilde sahip olmuş. Uzun ve sağlıklı yaşam için telomer tedavisi gören Erener, son olarak gençlik için denediği bu yöntemle gündeme geldi. İşte Sertap Erener'in gençlik sırrı...

takvim.com.tr
20.05.2023 21:09 - Son Güncelleme: 20.05.2023 21:09
1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

Sertap Erener'in gençlik sırrı orataya çıktı. 58 yaşında rağmen görenleri enerjisiyle büyüleyen Erener tek yöntemle kırışıklığa veda ediyor. Ünlü şarkıcı genç görünüm için bakın ne yapıyormuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

Uzun ve sağlıklı yaşam için telomer tedavisi gören Erener, bugünlerde yüz yogasına merak sardı.

1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

Yüzünde yaptığı bazı mimik hareketleriyle kan dolaşımını hızlandıran ve botoks etkisi yaratan Erener, böylelikle yerçekimine meydan okumaya devam ediyor.

1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

Şarkıcı, zinde kalmak için de mat pilates yapıyor ve bol bol yüzüyor.

1 tane bile kırışıklığı yok! 58’lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...

GENÇ BİR YÜZ İÇİN EN ETKİLİ 7 YÜZ YOGASI HAREKETİ

YANAKLAR İÇİN

Yanak kaslarınızı çalıştırmak için balon şişirmek etkili bir harekettir. 4-5 kere tekrarlanan balon şişirme hareketi yanak kaslarınızın çalışmasını hem de kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlar.

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