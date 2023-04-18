1 haftada 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Dolu dolu 3 formülle dal gibi kaldı! İşte iğne ipliğe dönme sırrı!
Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle büyük çıkış yapan Hande Erçel bir dönem yaptığı diyetle çok konuşulmuştu. Magazin dünyasının en gözde yıldızlarından biri olan Hande Erçel hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hande'nin verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncunun zayıflama formülü hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı!
18.04.2023 18:15 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:15
1 haftada 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Dolu dolu 3 formülle dal gibi kaldı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel fit formuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 29 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda kısa sürede verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Oyunculuğa ilk başladığı dönemlerde Selin rolü için 1 haftada 5 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı.
Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.