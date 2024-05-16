1 haftada 3 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! 45'lik oyuncu 55 kiloya jet hızında geçti! "Gece saat 1-2 civarı..."

Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncularından biri olan Mine Tugay, son dönemde sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görünümüyle dikkat çeken Tugay, sağlıklı yaşamanın sırlarını paylaşarak hayranlarını motive ediyor. 55 kiloda olan ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, sadece oyunculuğuyla değil, sağlıklı yaşam ve fit bir vücut için gösterdiği özenle de dikkat çekiyor. Peki, güzel oyuncunun sırrı ne? İşte merak edilen açıklamalar...
İnce Detaylarla Zayıflık Sırrı
Mine Tugay, 2015 yılında verdiği bir röportajda zayıflık sırlarını paylaşmıştı. Kendisi, gençlik yıllarından bu yana kilo almak için uğraştığını belirtiyor.
Balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi besinleri sıkça tükettiğini ve geç saatte yemek yediğini ifade ediyor. Ancak şimdi, kilosunu korumak için özen gösteriyor.