1 haftada 3 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! 45'lik oyuncu 55 kiloya jet hızında geçti! "Gece saat 1-2 civarı..."

Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncularından biri olan Mine Tugay, son dönemde sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görünümüyle dikkat çeken Tugay, sağlıklı yaşamanın sırlarını paylaşarak hayranlarını motive ediyor. 55 kiloda olan ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...