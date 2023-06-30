7 günde 10 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 13 kilo birden eriyerek görenleri hayretler içerisinde bıraktı! Her gün 45 dakika...
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 2019 yılında ilk bebeği Kuzey'i dünyaya getirdi. Berfu Yenenler kısa bir süre içinde doğum sonrası kilolarından hızla kurtularak incelme sürecini takipçileriyle Instagram hesabında paylaştı. 2019 yılının ekim ayında annelik heyecanını yaşayan Berfu Yenenler, doğum sonrası kilolarından kurtulma sürecini hızlı bir şekilde tamamladı. Yenenler, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar ve yazılarla takipçilerine zayıflama hikayesini anlattı.
30.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 30.06.2023 12:21
Berfu Yenenler son halinin fotoğrafını Instagram'da paylaşarak doğum sonrası zayıflama sürecini anlattı. Bu süreçteki başarısını ve motivasyonunu takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler ilham verici bir hikaye sunarak tüm zayıflamak isteyenlere cesaret verdi.
Berfu Yenenler, Instagram'da son halinin fotoğrafını paylaştı ve zayıflama hikayesini bu sözlerle anlattı: