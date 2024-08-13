1 formülle 50 kiloya düştü! İşte çatır çatır YAĞ YAKTIRIYOR! Göbeği ütü gibi düzleyen Ezgi Eyüboğlu diyeti

1 Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 2022 yılında basına verdiği röportajda kariyeri, seyahat tutkusu ve güzellik sırları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğal güzelliğini koruma konusundaki titizliği ve sağlıklı yaşam tarzına olan bağlılığıyla bilinen Eyüboğlu, fit formunu nasıl muhafaza ettiğini de paylaştı.

2 Düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı için önemli olduğunu belirten oyuncu kendisini iyi hissetmenin güzelliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade ediyor.