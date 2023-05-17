1 ayda incecik yapıyor! Yağmur Tanrısevsin'in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! İşte çatır çutur kilo verme sırrı...
Güneşi Beklerken dizisiyle ismini duyuran ünlü oyuncu 1 ayda 6 kilo birden verdi. Tanınmaya başladığı ilk yıllarda fazla kilolarından çat diye kurtulan Yağmur Tanrısevsin'in zayıflık sırrı ortaya çıktı. Güneşi Beklerken dizisinde blumia hastası bir genç kızı canlandıran Tanrısevsin sırf rolü için kilolarına elveda dedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in 1 ayda 6 kilo verme sırrı...
17.05.2023 21:30 - Son Güncelleme: 17.05.2023 21:35
Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisiyle hafızalara kazındı. Bu dönemde 6 kilo birden veren ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun uyguladığı 1100 kalorilik beslenme programı duyanları şaşkına çevirdi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in kilo verme yöntemi...
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Melis karekterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, rolü için diyete girmişti.