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1 ayda incecik yapıyor! Yağmur Tanrısevsin'in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! İşte çatır çutur kilo verme sırrı...

Güneşi Beklerken dizisiyle ismini duyuran ünlü oyuncu 1 ayda 6 kilo birden verdi. Tanınmaya başladığı ilk yıllarda fazla kilolarından çat diye kurtulan Yağmur Tanrısevsin'in zayıflık sırrı ortaya çıktı. Güneşi Beklerken dizisinde blumia hastası bir genç kızı canlandıran Tanrısevsin sırf rolü için kilolarına elveda dedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in 1 ayda 6 kilo verme sırrı...

17.05.2023 21:30 - Son Güncelleme: 17.05.2023 21:35
Yağmur Tanrısevsin’in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! Sadece 1 ayda incecik yapıyor! İşte çatır çutur kilo verme sırrı

Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisiyle hafızalara kazındı. Bu dönemde 6 kilo birden veren ünlü oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun uyguladığı 1100 kalorilik beslenme programı duyanları şaşkına çevirdi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in kilo verme yöntemi...

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Yağmur Tanrısevsin’in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! Sadece 1 ayda incecik yapıyor! İşte çatır çutur kilo verme sırrı

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Melis karekterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, rolü için diyete girmişti.

Yağmur Tanrısevsin’in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! Sadece 1 ayda incecik yapıyor! İşte çatır çutur kilo verme sırrı

Güzel oyuncu senaryo gereği bulimiya hastası olunca inandırıcılığı artsın diye zayıflamıştı.

Yağmur Tanrısevsin’in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! Sadece 1 ayda incecik yapıyor! İşte çatır çutur kilo verme sırrı

Tanrısevsin bu süreçle ilgili "1100 kalorilik beslenme programı uyguladım. 1,5 ayda 6 kilo verdim." demişti.

Yağmur Tanrısevsin’in 4 haftada 7 kilo verdiren diyeti! Sadece 1 ayda incecik yapıyor! İşte çatır çutur kilo verme sırrı

Güzel oyuncu "Melis karakteri dizide bulimiya olunca siz de bu rolle birlikte inanılmaz zayıfladınız. Kaç kilo ve nasıl vermiştiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

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