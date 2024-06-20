1 ayda 9 kilo verdiren Zara diyeti; "D vitamini ve kabak çekirdeği yağı ile..." 48'lik şarkıcı 65 kiloya jet hızıyla düştü!

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Zara, sosyal medya aracılığıyla kilo verme deneyimlerini ve formda kalma sırlarını hayranlarıyla paylaştı. Ünlü sanatçı, kilo verme yolculuğunda stresin olumsuz etkilerinden uzak durmanın ve "No stress, yes vitamin" ilkesiyle sakin bir zihniyetle sağlıklı beslenmenin ve düzenli spor yapmanın önemini vurguladı. İşte Zara'nın sağlıklı yaşam ve kilo verme sürecine dair verdiği değerli tüyolar...
Son dönemlerde verdiği başarılı konserlerle adından sıkça söz ettiren Zara, bu kez sağlığı ve uyguladığı dikkat çekici diyetle gündemde. Şarkıcı, amcasının vefatının ardından yaşadığı üzüntüyü ve bu süreçte nasıl kilo verdiğini anlattı.
16 Saat Açlık
Zara, diyet rutininde 16 saatlik bir açlık süreci uyguladığını belirtiyor. "Amcamı kaybettikten sonra yemeğe olan hevesim kırıldı," diyen Zara, özellikle öğlen 4'ten sonra hiçbir şey yemeden günü geçirdiğini ifade ediyor.
Bu süre zarfında sadece bitki çayları ve ödem atıcıları tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, bu yöntemle 9 kilo verdiğini duyurdu.