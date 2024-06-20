1 ayda 9 kilo verdiren Zara diyeti; "D vitamini ve kabak çekirdeği yağı ile..." 48'lik şarkıcı 65 kiloya jet hızıyla düştü!

1 Son dönemlerde verdiği başarılı konserlerle adından sıkça söz ettiren Zara, bu kez sağlığı ve uyguladığı dikkat çekici diyetle gündemde. Şarkıcı, amcasının vefatının ardından yaşadığı üzüntüyü ve bu süreçte nasıl kilo verdiğini anlattı.

2 16 Saat Açlık Zara, diyet rutininde 16 saatlik bir açlık süreci uyguladığını belirtiyor. "Amcamı kaybettikten sonra yemeğe olan hevesim kırıldı," diyen Zara, özellikle öğlen 4'ten sonra hiçbir şey yemeden günü geçirdiğini ifade ediyor.