1 ayda 9 kilo verdiren Zara diyeti; 48'lik şarkıcı 65 kiloya jet hızıyla düştü! "D vitamini ve kabak çekirdeği yağı ile..."

Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla kilo verme hikayesini paylaştı. Ünlü şarkıcı, son zamanlarda formunu korumasının sırlarını takipçileriyle paylaştı. Zara, kilo verme sürecinde stresten uzak durmanın önemine vurgu yaptı. "No stress, yes vitamin" diyerek, sakin ve huzurlu bir zihinle sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın daha etkili olduğunu belirtti. İşte Zara'nın verdiği sağlık dolu kilo diyet tüyoları...
Son dönemlerde verdiği başarılı konserlerle adından sıkça söz ettiren Zara, bu kez sağlığı ve uyguladığı dikkat çekici diyetle gündemde. Şarkıcı, amcasının vefatının ardından yaşadığı üzüntüyü ve bu süreçte nasıl kilo verdiğini anlattı.
16 Saat Açlık
Zara, diyet rutininde 16 saatlik bir açlık süreci uyguladığını belirtiyor. "Amcamı kaybettikten sonra yemeğe olan hevesim kırıldı," diyen Zara, özellikle öğlen 4'ten sonra hiçbir şey yemeden günü geçirdiğini ifade ediyor.
Bu süre zarfında sadece bitki çayları ve ödem atıcıları tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, bu yöntemle 9 kilo verdiğini duyurdu.