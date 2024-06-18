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1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; 51'lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! "Günde sadece 1 kez..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, geçirdiği büyük değişimle bir kez daha gündeme oturdu. 51 yaşındaki gamzeli güzel, 1 ayda tam 17 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır ekranlarda güzelliği ve yeteneğiyle kendisine hayran bırakan Akkoyun, bu kez zayıflayarak güzelliğine güzellik kattı. Peki, Açelya Akkoyun'un bu büyük değişiminin sırrı neydi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:08 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:08
1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; 51’lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! Günde sadece 1 kez... 1

Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geldi. "Ekmek Teknesi" dizisinde Suzan karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak "Doksanlar" dizisinde ekranlarda görünen Akkoyun, fazla kilolarıyla uzun süre mücadele etti. Ancak, kısa sürede büyük bir değişimle herkesi şaşırtmayı başardı.

1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; 51’lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! Günde sadece 1 kez... 2

Konservatuar Hayaliyle Başlayan Mücadele

Açelya Akkoyun, konservatuara gireceği yıl 86 kilo olduğunu ve kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı. Bu olay, onu kilo vermek konusunda hırslandırdı ve kısa sürede büyük bir değişim yaşamasına neden oldu.

1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; 51’lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! Günde sadece 1 kez... 3

1 Ayda 17 Kilo Verdi

Ünlü oyuncu, 1 ay boyunca yemeğini azaltarak tek öğünle beslendiğini ve bu süreçte 17 kilo verdiğini belirtti. "Tek öğün yedim, aç kaldım" diyerek süreci anlatan Akkoyun, bol bol su içtiğini ve spor yapmayı aksatmadığını söyledi.

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