1 ayda 7 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti; 51'lik oyuncu 69 kiloya tek yöntemle düştü! "Günde sadece 1 kez..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, geçirdiği büyük değişimle bir kez daha gündeme oturdu. 51 yaşındaki gamzeli güzel, 1 ayda tam 17 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır ekranlarda güzelliği ve yeteneğiyle kendisine hayran bırakan Akkoyun, bu kez zayıflayarak güzelliğine güzellik kattı. Peki, Açelya Akkoyun'un bu büyük değişiminin sırrı neydi?