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1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Yağmur Tanrısevsin'in bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde rolü için 6 kilo verdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun zayıflama formülü dikkat çekti. Öte yandan rolü için 6 kilo veren Yağmur Tanrısevsin, nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun uyguladığı 1100 kalorilik beslenme programı merak edildi.

22.04.2023 18:54 - Son Güncelleme: 22.04.2023 18:54
1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi. Oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin yıllar önce oynadığı Güneşi Beklerken dizisinde 1 ayda verdiği 6 kiloyla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu senaryo gereği bulimiya hastası olunca inandırıcılığı artsın diye altı kilo birden verdi.

1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Melis karekterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, rolü için diyete girmişti.

1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Güzel oyuncu senaryo gereği bulimiya hastası olunca inandırıcılığı artsın diye zayıflamıştı.

1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Tanrısevsin bu süreçle ilgili "1100 kalorilik beslenme programı uyguladım. 1,5 ayda 6 kilo verdim." demişti.

1 ayda 6 kilo verdiren Yağmur Tanrısevsin diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Güzel oyuncu "Melis karakteri dizide bulimiya olunca siz de bu rolle birlikte inanılmaz zayıfladınız. Kaç kilo ve nasıl vermiştiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

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