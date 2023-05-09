1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili cilt maskeleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle yüzünde kırışıklık olanlar, kolojen eksikliği olanlar meyveli maskelere yöneliyor. Cildin erken yaşlanmasına yol açan çevreel faktörler de etkili cilt bakımlarına ilgiyi arttırıyor. Bu noktada ünlü isimlerin nasıl gençleştiği de merak ediliyor. İşte günün önerilen cilt maskesi ve Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı...