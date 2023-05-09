1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...''
Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması. Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor. Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor. Dışarda yüksek mevlalar ödemenize gerek yok! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz botoks etkili cilt maskesi tarifi! Denendi, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor!
09.05.2023 20:55 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:55
1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili cilt maskeleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle yüzünde kırışıklık olanlar, kolojen eksikliği olanlar meyveli maskelere yöneliyor. Cildin erken yaşlanmasına yol açan çevreel faktörler de etkili cilt bakımlarına ilgiyi arttırıyor. Bu noktada ünlü isimlerin nasıl gençleştiği de merak ediliyor. İşte günün önerilen cilt maskesi ve Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı...