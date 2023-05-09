Vav TV İzle
Haberler Magazin 1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...''

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...''

Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması. Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor. Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor. Dışarda yüksek mevlalar ödemenize gerek yok! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz botoks etkili cilt maskesi tarifi! Denendi, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor!

09.05.2023 20:55 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:55
1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili cilt maskeleri yoğun ilgi görüyor. Özellikle yüzünde kırışıklık olanlar, kolojen eksikliği olanlar meyveli maskelere yöneliyor. Cildin erken yaşlanmasına yol açan çevreel faktörler de etkili cilt bakımlarına ilgiyi arttırıyor. Bu noktada ünlü isimlerin nasıl gençleştiği de merak ediliyor. İşte günün önerilen cilt maskesi ve Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

AJDA PEKKAN GİBİ GÜZELLEŞMEK İSTEYENLERE MÜJDE

Botoks etkisi var! Muz maskesi cildi sıkılaştırması ve parlatması ile biliniyor. Haftada 3 kez denenebilen muz maskesi kırışıklıklara iyi geliyor.

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

YAPILIŞI

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

1 ayda 5 yaş gençleştiren Ajda Pekkan maskesi! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ’’Haftada 3 kez...’’

MUZ MASKESİ FAYDALARI

Muz maskesi , yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hemde yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir.

SON DAKİKA