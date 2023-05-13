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Haberler Magazin 1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 55 kilo! Kızı Melisa Ural'la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 55 kilo! Kızı Melisa Ural'la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Ünlü şarkıcı Sivel Can'ın güzelliğinin sırrı açığa çıktı. Sibel Can ve kızı Melisa Ural şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekerken, 52 yaşındaki şarkıcının mermer gibi cildinin sırrı da merak ediliyor. Sibel Can, üç ayda tam 10 kilo verdi. Peki cildini yıllara rağmen nasıl bu kadar güzel koruyor? İşte yanıtı...

13.05.2023 21:49 - Son Güncelleme: 13.05.2023 21:57
1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 17 kilo! Kızı Melisa Ural’la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Sesi kadar sık sık genç görünümüyle de gündemden düşmeyen Sibel Can, uyguladığı cilt bakımını açıkladı. Diyet ve egzersizlerle formunu yakalayan ünlü isim 3 ayda tam 10 kilo vermişti. Melisa Ural da annesinin izinden giderek tığ gibi oldu. Anne kız azimle istedikleri kiloya ulaşırken bir yandan da Sibel Can'ın cildinin sırrı merak ediliyor. İşte o formül.

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1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 17 kilo! Kızı Melisa Ural’la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Türk müziğinin popüler sanatçılarından olan Sibel Can 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 17 kilo! Kızı Melisa Ural’la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Kariyerine dansöz olarak başladıktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Sibel Can ilk albümünü ise 1987 senesinde çıkardı.

1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 17 kilo! Kızı Melisa Ural’la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

52 yaşına basan ünlü şarkıcının güzelliğinin sırrı ortaya çıktı.

1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 17 kilo! Kızı Melisa Ural’la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

BAKIMLI SAÇLARININ SIRRI HAVYAR KÜRÜ

İddiaya göre Sibel Can saçlarının bu kadar işleme rağmen hala bakımlı ve sağlıklı olmasının ilk nedeni havyar. Ayrıca Sibel Can'ın saçları için keratin saç bakımı uygulamasını da aksatmadığı söyleniyor.

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