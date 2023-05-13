1 ayda 15 yaş gençleştiren Sibel Can bakımı! 52 yaşında 55 kilo! Kızı Melisa Ural'la birlikte zayıflamıştı! Mermer gibi cildinin sırrı...

Sesi kadar sık sık genç görünümüyle de gündemden düşmeyen Sibel Can, uyguladığı cilt bakımını açıkladı. Diyet ve egzersizlerle formunu yakalayan ünlü isim 3 ayda tam 10 kilo vermişti. Melisa Ural da annesinin izinden giderek tığ gibi oldu. Anne kız azimle istedikleri kiloya ulaşırken bir yandan da Sibel Can'ın cildinin sırrı merak ediliyor. İşte o formül.