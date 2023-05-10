1 ayda 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrı ortaya çıktı! "Günde 16 saat boyunca..."

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son zamanlarda verdiği kilolarla büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle son bir ay içerisinde 10 kilo vermesi, insanların dikkatini çekti. 47 yaşındaki Yeşilçay, İkinci Bahar ve Asmalı Konak gibi unutulmaz dizilerle hafızalarda yer etmiş bir isim olmasına rağmen formunu korumayı başarıyor. Peki, Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ne?