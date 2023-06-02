1 ayda 10 kilo verdiren Demet Özdemir diyeti! Tek bir formülle 36 bedene indi! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın çaresi!

31 yaşındaki Demet Özdemir'in zayıflama sırrı haftalar sonra ortaya çıktı. Evli olduğu dönemde aldığı kilolar nedeniyle şikayetçi olan Özdemir soluğu diyetisyende aldı. 1 ayda tam 4 kilo birden veren güzel oyuncunun nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özdemir meğer böyle zayıflamayı başarmış. İşte diyeti...