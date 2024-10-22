Uzmanlar doğruluyor: Bunları yaparsanız yakıt tüketiminiz yarı yarıya azalacak

Milyonlarca sürücü, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle yakıt tüketimini minimuma indirmenin yollarını arıyor. Yapılan son araştırmalar sürüş alışkanlıkları ve araç bakımı gibi basit önlemlerle yakıt tüketimini yarı yarıya düşürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu noktada araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı kritik detaylar mevcut. Peki yakıt tüketimini azaltmak için hangi yollar izlenmeli? İşte yakıt tasarrufu sağlamak isteyenler için uzmanlardan yönerge niteliğinde öneriler...
Lastik hava basıncı kontrolü
Yakıt tüketiminizi yarı yarıya indirmek için lastik hava basıncını kontrol edin. Düşük hava basıncı, yakıt tüketimini artırır ve lastiklerin ömrünü kısaltır.
Motor bakımı düzenli yapılmalı
Motor bakımını ihmal etmeyin; kirli bujiler ve tıkalı filtreler yakıt tüketimini artıracaktır.