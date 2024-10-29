Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

Enerji içecekleri yüksek kafein ve şeker içeriği ile dikkat çekerken sağlık üzerindeki etkileri konusunda tartışmalar devam ediyor. Peki enerji içecekleri kalbe zarar veriyor mu? İşte bu içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki potansiyel zararları...
Yüksek kafein içeriği
Enerji içecekleri genellikle yüksek miktarda kafein içerir. Aşırı kafein tüketimi kalp atış hızında artışa ve ritim bozukluklarına yol açabilir. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.