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Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

Enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda yapılan araştırmalar, ciddi riskleri gözler önüne seriyor. Peki sporcular ve gençler arasında oldukça popüler olan bu içecekler kalp krizine neden olur mu? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:56
Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

Enerji içecekleri yüksek kafein ve şeker içeriği ile dikkat çekerken sağlık üzerindeki etkileri konusunda tartışmalar devam ediyor. Peki enerji içecekleri kalbe zarar veriyor mu? İşte bu içeceklerin kalp sağlığı üzerindeki potansiyel zararları...

Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

Yüksek kafein içeriği

Enerji içecekleri genellikle yüksek miktarda kafein içerir. Aşırı kafein tüketimi kalp atış hızında artışa ve ritim bozukluklarına yol açabilir. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

Şeker ve kalp hastalığı

Bu içecekler yüksek oranda şeker içerir. Aşırı şeker alımı obezite ve insülin direncine yol açarak kalp hastalığı riskini artırabilir. Uzmanlar aşırı şeker tüketiminin uzun vadede kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtmektedir.

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