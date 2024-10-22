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Tırnaklarda neon alarmı: TikTok'ta viral olan “Moscow Mule” nasıl yapılır?

Sonbahar manikür trendleri listesini kahveler ve koyu kırmızılar ele geçirmişken geçtiğimiz günlerde yeni bir görünüm viral oldu. Sonbahara ışıltılı bir dokunuş katan "Moscow Mule" tırnakları bu sezon fazlasıyla göreceğiz. Peki neon görünümlü tırnaklar evde nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken tüyolar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:41
Tırnaklarda neon alarmı: TikTok’ta viral olan Moscow Mule nasıl yapılır?

Son dönemlerde TikTok'ta viral olan ve tırnak sanatında dikkat çeken bir trend ortaya çıktı: Moscow Mule tırnaklar! Canlı metalik tonlar ve taze desenlerle dolu bu stil özellikle sonbahar aylarında elegan bir görünüm sunuyor. Bu trend hem şıklığı hem de yaratıcılığı bir araya getirerek tırnak stiline yeni bir soluk getiriyor. Peki bu göz alıcı tırnakları evde nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım Moscow Mule tırnak trendinin detayları...

Tırnaklarda neon alarmı: TikTok’ta viral olan Moscow Mule nasıl yapılır?

Hazırlık aşaması

Öncelikle tırnaklarınızı iyice temizleyin ve düzgün bir şekilde törpüleyin. Bu adım tasarımınızın daha düzgün görünmesini sağlayacak ve ojenin daha iyi yapışmasına yardımcı olacaktır.

Tırnaklarda neon alarmı: TikTok’ta viral olan Moscow Mule nasıl yapılır?

İlk katmanı uygulayın

Temizlenmiş tırnaklarınıza şeffaf bir baz kat uygulayın. Bu kat ojenizin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak ve renklerin daha canlı görünmesine yardımcı olacaktır.

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