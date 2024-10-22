Tırnaklarda neon alarmı: TikTok'ta viral olan “Moscow Mule” nasıl yapılır?

Sonbahar manikür trendleri listesini kahveler ve koyu kırmızılar ele geçirmişken geçtiğimiz günlerde yeni bir görünüm viral oldu. Sonbahara ışıltılı bir dokunuş katan "Moscow Mule" tırnakları bu sezon fazlasıyla göreceğiz. Peki neon görünümlü tırnaklar evde nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken tüyolar...
Son dönemlerde TikTok'ta viral olan ve tırnak sanatında dikkat çeken bir trend ortaya çıktı: Moscow Mule tırnaklar! Canlı metalik tonlar ve taze desenlerle dolu bu stil özellikle sonbahar aylarında elegan bir görünüm sunuyor. Bu trend hem şıklığı hem de yaratıcılığı bir araya getirerek tırnak stiline yeni bir soluk getiriyor. Peki bu göz alıcı tırnakları evde nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım Moscow Mule tırnak trendinin detayları...
Hazırlık aşaması
Öncelikle tırnaklarınızı iyice temizleyin ve düzgün bir şekilde törpüleyin. Bu adım tasarımınızın daha düzgün görünmesini sağlayacak ve ojenin daha iyi yapışmasına yardımcı olacaktır.