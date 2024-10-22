Tırnaklarda neon alarmı: TikTok'ta viral olan “Moscow Mule” nasıl yapılır?

Son dönemlerde TikTok'ta viral olan ve tırnak sanatında dikkat çeken bir trend ortaya çıktı: Moscow Mule tırnaklar! Canlı metalik tonlar ve taze desenlerle dolu bu stil özellikle sonbahar aylarında elegan bir görünüm sunuyor. Bu trend hem şıklığı hem de yaratıcılığı bir araya getirerek tırnak stiline yeni bir soluk getiriyor. Peki bu göz alıcı tırnakları evde nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım Moscow Mule tırnak trendinin detayları...