Tarihin en ilginç zayıflama yöntemi: 382 günde 125 kilo verdi! Yaptığı tek şey...

Angus Barbieri'nin kilo verme yolculuğu tüm zayıflama süreçlerinin en ilginci olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Barbieri'nin verdiği 125 kilonun ardında ise tehlikeli denilecek kadar ciddi bir karar bulunuyordu. İşte o sürece ilişkin dikkat çeken detaylar...

Kilo sağlık sorunlarını beraberinde getirdi Angus Barbieri'nin kilo verme hikayesi sağlık sorunları nedeniyle 1965 yılında 207 kilogram ağırlığına ulaştığında başladı. Bu durum onun hayatını tehdit eden birçok tıbbi probleme yol açmıştı.