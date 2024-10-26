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Tarihin en ilginç zayıflama yöntemi: 382 günde 125 kilo verdi! Yaptığı tek şey...

Angus Barbieri'nin kilo verme serüveni 1965 yılında 207 kiloya sahipken karşılaştığı sağlık sorunlarıyla başladı. Peki 382 günde 125 kilo vermeyi başaran Barbieri bu zorlu süreçte hangi yöntemleri izledi? İşte kilo verme serüvenine dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:35 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:35
Tarihin en ilginç zayıflama yöntemi: 382 günde 125 kilo verdi! Yaptığı tek şey...

Angus Barbieri'nin kilo verme yolculuğu tüm zayıflama süreçlerinin en ilginci olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Barbieri'nin verdiği 125 kilonun ardında ise tehlikeli denilecek kadar ciddi bir karar bulunuyordu. İşte o sürece ilişkin dikkat çeken detaylar...

Tarihin en ilginç zayıflama yöntemi: 382 günde 125 kilo verdi! Yaptığı tek şey...

Kilo sağlık sorunlarını beraberinde getirdi

Angus Barbieri'nin kilo verme hikayesi sağlık sorunları nedeniyle 1965 yılında 207 kilogram ağırlığına ulaştığında başladı. Bu durum onun hayatını tehdit eden birçok tıbbi probleme yol açmıştı.

Tarihin en ilginç zayıflama yöntemi: 382 günde 125 kilo verdi! Yaptığı tek şey...

382 gün sadece sıvı tüketti

Angus radikal bir karar alarak 382 gün boyunca yiyecek tüketmeme yolunu seçti. Ancak bu süreçte yalnızca su, kahve, çay ve soda içti. Doktorları da ona yüksek dozda vitamin takviyeleri vermişti. Angus'un bu süreçte yaptığı tek şey sıvı tüketmekti.

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